ULTIME NOTIZIE 07 LUGLIO 2026

Nato, Rutte: nuovi contratti difesa per decine di miliardi di dollari

Ankara, 7 lug. (askanews) - Al vertice Nato di Ankara, il segretario generale Mark Rutte annuncia nuovi contratti per la difesa per decine di miliardi di dollari.

L'obiettivo è mostrare a Donald Trump che gli alleati europei fanno sul serio sul rafforzamento delle proprie capacità militari.

"Proprio questa mattina, al Forum, sono stati firmati nuovi contratti importanti e sono stati fatti altri grandi annunci: complessivamente - spiega Rutte - valgono decine di miliardi di dollari, e la cifra è destinata a crescere. Questo significa più sistemi di difesa aerea e capacità di attacco, più comunicazioni satellitari, più munizioni, più droni e sistemi anti-drone, e una maggiore resilienza e preparazione".

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