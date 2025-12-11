ULTIME NOTIZIE 11 DICEMBRE 2025

Nato, Rutte: i sabotaggi russi "accelerano l'escalation"

Berlino, 11 dic. (askanews) - Per una edizione speciale della "Conferenza sulla sicurezza di Monaco a Berlino", ovvero "MSC a Berlino", Mark Rutte, segretario generale della Nato tiene un discorso, seguito da un dibattito ad alto livello con il Ministro Federale degli Affari Esteri tedesco Johann Wadephul e l'Ambasciatore Wolfgang Ischinger, Presidente della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. Rutte enumera gli obbiettivi di sabotaggio della Russia e afferma che "qualsiasi aggressore deve sapere che possiamo contrattaccare e contrattaccheremo duramente".

"L'elenco degli obiettivi di sabotaggio della Russia non si limita alle infrastrutture critiche, all'industria della difesa e alle strutture militari" ha detto Rutte. "Ci sono stati attacchi a centri commerciali e presenza di esplosivi nascosti in pacchi, e la Polonia sta ora indagando su un sabotaggio alla sua rete ferroviaria. Quest'anno abbiamo assistito a sconsiderate violazioni dello spazio aereo da parte della Russia, che si tratti di droni su Polonia o Romania o di caccia sull'Estonia. Tali incidenti mettono a repentaglio vite umane e accelerano l'escalation. E mentre spesso pensiamo al rischio principalmente in termini di fianco orientale, la portata della Russia non si limita alla terraferma. L'Artico e l'Atlantico sono a ricordarci ancora una volta perché questa alleanza è stata così cruciale per così tanti anni su entrambe le sponde dell'Atlantico. Stiamo lavorando insieme per garantire la sicurezza di tutti gli alleati a terra, in mare e in aria. Abbiamo aumentato la vigilanza e rafforzato la deterrenza e la difesa lungo il fianco orientale con la Eastern sentry (sentinella orientale) e continuiamo a proteggere le nostre infrastrutture critiche in mare con la Baltic sentry (sentinella del Baltico). La risposta della NATO alle provocazioni russe è stata calma, decisa e proporzionata, ma dobbiamo essere preparati a un'ulteriore escalation e a un ulteriore confronto. Il nostro impegno costante nei confronti dell'Articolo 5 della NATO, secondo cui un attacco a uno, è un attacco a tutti, invia un messaggio potente. Qualsiasi aggressore deve sapere che possiamo contrattaccare e contrattaccheremo duramente, ed è per questo che abbiamo preso decisioni cruciali all'Aia sulla spesa per la difesa, sulla produzione e sul sostegno all'Ucraina, e sì, stiamo assistendo a importanti progressi".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi