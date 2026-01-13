Nato, Rutte: Groenlandia? Vera questione è difesa estremo nord

Milano, 13 gen. (askanews) - "Il tempo in cui lasciavamo comodamente che gli Usa si assumessero l'onere della nostra sicurezza è finito". Il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, da Bruxelles ha dichiarato di aspettarsi che gli Stati membri si confrontino sui prossimi passi riguardanti la sicurezza nella regione artica nelle prossime settimane, in concomitanza con la spinta del presidente degli Stati Uniti d'America Donald J. Trump sulla sicurezza della Groenlandia.

"Siamo tutti d'accordo sul fatto che quando si tratta dell'Artico, dobbiamo lavorare insieme", ha aggiunto durante una conferenza tenutasi a Bruxelles Renew Europe Global Europe Forum 2026, dove tra l'altro ha confermato che "la macchina da guerra di Putin" resta una minaccia "a lungo termine". E non è la sola.

"La Russia rimane la nostra minaccia più significativa. La macchina da guerra di Putin sforna equipaggiamento militare 24 ore su 24. E Mosca ci sta mettendo alla prova con attacchi informatici, sabotaggi e altro ancora. E non c'è motivo di credere che il modello di azioni aggressive e sconsiderate della Russia cambierà presto. Al contrario, la Russia cerca uno scontro a lungo termine. E non è sola. La Russia sta collaborando con la Cina, con l'Iran e la Corea del Nord. E questi paesi alimentano la guerra di Mosca contro l'Ucraina", ha detto.

Incalzato più volte da domande sulla Groenlandia e sul rapporto tra Danimarca e Stati Uniti d'America, Rutte ha spiegato che possono esserci discussioni e ci sono state tra alleati Nato. Ma "si lavora dietro le quinte. E quando si tratta della questione in gioco qui, e credo che ci sia una questione più grande in gioco qui, e c'è la difesa dell'estremo nord, la difesa della zona artica lì, si può star certi che faremo tutto il possibile per proteggere l'intera Alleanza. Questo è il mio ruolo, garantire la sicurezza di un miliardo di persone".

Lunedì a Bruxelles si tiene un incontro con Danimarca, Groenlandia e Nato, chiesto da Copenaghen, con il segretario generale della Nato Rutte. Il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen ha dichiarato che incontrerà il segretario generale, come anche la ministra degli Esteri della Groenlandia, Vivian Motzfeldt.