ULTIME NOTIZIE 06 LUGLIO 2026

Nato, Rutte: annunceremo nuovi contratti per decine di miliardi

Ankara, 6 lug. (askanews) - Alla vigilia del vertice Nato di Ankara, il segretario generale Mark Rutte annuncia nuovi contratti per decine di miliardi per rafforzare le capacità dell'Alleanza.

Le intese saranno presentate al Forum dell'industria della difesa, dedicato alla cooperazione tra la Nato e le imprese del settore.

"Il Forum dell'industria della difesa del vertice Nato, che ospiteremo domani, sarà la piattaforma - afferma Rutte - in cui mostreremo come stiamo lavorando con l'industria per fornire le capacità richieste da una deterrenza e da una difesa credibili. Annunceremo contratti per decine di miliardi, che garantiranno le dotazioni cruciali di cui abbiamo bisogno per la deterrenza e la difesa".

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