Nato, Rutte a Kiev: attacchi russi la scorsa notte, pessimo segnale

Kiev, 3 feb. (askanews) - "Per la Russia attaccare di nuovo sarebbe una pessima decisione. Ma prima dobbiamo arrivare a un accordo di pace o a un cessate il fuoco a lungo termine".

Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha dichiarato, durante una visita a Kiev, che gli attacchi notturni della Russia contro l'Ucraina sono "un pessimo segnale" sull'impegno di Mosca nel raggiungere la pace, mentre gli Stati Uniti spingono per i colloqui per porre fine ai combattimenti.

"Ovviamente questo ti fa dubitare che i russi facciano sul serio. E speriamo di sì. E so che il presidente americano sta facendo tutto il possibile per porre fine a questa terribile guerra con la sua squadra. E lo lodo per questo. È l'unico in grado di farlo. Ma la scorsa notte è un pessimo segnale."

La Russia ha lanciato l'attacco "più potente" finora quest'anno contro le strutture energetiche ucraine danneggiate durante la notte, ha affermato Kiev, lasciando centinaia di migliaia di persone senza riscaldamento a temperature gelide in vista di un nuovo round di colloqui ad Abu Dhabi.

"Il presidente americano ha detto che dovremmo astenerci dagli attacchi per una settimana", ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante una conferenza stampa con Rutte, aggiungendo: "Questa è stata una decisione molto importante e cruciale. Infatti, è iniziata venerdì sera e stasera, a nostro avviso, i russi hanno infranto la loro promessa. O la Russia ora crede che ci siano quattro giorni incompleti in una settimana, invece di sette, oppure sta davvero scommettendo sulla guerra".