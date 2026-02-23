Nato, Pistorius: per Fronte Est spostamenti rapidi attraverso Germania

Putlos (Germania), 23 feb. (askanews) - "Steadfast Dart 26 si concentra sul miglioramento, la pianificazione e l'esecuzione di rapidi spostamenti strategici che coinvolgono 10.000 soldati" provenienti da 13 nazioni "per molte settimane, da gennaio a marzo. Se succede qualcosa sul fianco orientale, i gruppi della Nato devono essere spostati rapidamente e questo, naturalmente, attraverso la Germania": così il ministro Difesa tedesco Boris Pistorius durante la conferenza stampa dell'esercitazione Nato Steadfast Dart 2026 mercoledì 18 febbraio.

"L'esperienza che acquisiamo qui con esercitazioni come Steadfast Dart è comunque preziosa: ci mostra cosa funziona e dove dobbiamo migliorare, ma è soprattutto la natura delle esercitazioni congiunte in scenari di esercitazione molto impegnativi", ha aggiunto. "Attualmente disponiamo di circa 7.300 soldati e 1.500 veicoli via terra e fino a 15 navi nel Mare del Nord e nel Mar Baltico", ha sottolineato Pistorius.

"Ciò dimostra che l'Alleanza è ora compatta, capace di agire e pronta ad agire, pronta all'azione e allo stesso tempo ciò che i partner europei stanno facendo all'interno della Nato. A proposito, questi dati indicano che noi, con esercitazioni come questa, dimostriamo quanto siamo seri riguardo all'Alleanza, alla deterrenza, alle capacità necessarie, investiamo e acquistiamo di più, e ci esercitiamo anche insieme come alleati della Nato, e la Germania si assume con questo le proprie responsabilità".

Testare la capacità di risposta rapida dell'Alleanza Atlantica: è questo l'obiettivo di STEADFAST DART 2026, la più grande esercitazione NATO del 2026, che dimostra la capacità dell'Alleanza di dispiegare e integrare rapidamente le forze, rafforzando la presenza e la prontezza operativa nell'Europa centrale.

Oltre 10.000 militari provenienti da 13 Paesi Alleati hanno preso parte alle attività addestrative. In primo piano l'Italia, che ha assunto il Comando della Forza di Reazione Rapida della NATO e della componente terrestre dell'Esercitazione .

In questo quadro, il Nato Rapid Deployable Corps e la Multinational Division South sono stati schierati in Bassa Sassonia, nell'area di Brema, in appena 40 giorni, tra gennaio e febbraio.

La complessa attività di proiezione, coordinata e condotta dal Comando Operativo di Vertice Interforze con il Comando dei Supporti Logistici, ha previsto l'impiego di 3 unità navali e 24 aeromobili, tra velivoli cargo e passeggeri, oltre a 3 convogli ferroviari, 6 elicotteri e 11 autocolonne stradali.

Lo sforzo logistico ha consentito la movimentazione di circa 6.000 metri lineari di materiali, mezzi e attrezzature, in condizioni meteorologiche particolarmente impegnative, segnate da nevicate lungo le principali direttrici terrestri e aeree, e da onde fino a 12 metri sull'Oceano Atlantico.