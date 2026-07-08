ULTIME NOTIZIE 08 LUGLIO 2026

Nato, Meloni: rispettiamo impegni ma in modo sostenibile

Milano, 8 lug. (askanews) - Il messaggio che esce dal summit è che "la Nato è una alleanza unita, consapevole delle sfide che ha di fronte, determinata a rafforzarsi". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa al termine del vertice di Ankara.

"Vogliamo rispettare gli impegni, lo stiamo facendo già, ma in modo sostenibile stabilendo tempi, modi, priorità in base al contesto e alle nostre possibilità. Siamo convinti che sia necessario farlo in un tempo come questo. È tempo che l'Ue garantisca la propria sicurezza da sola non per far un favore a qualcuno ma per non dipendere da nessuno", ha aggiunto la premier.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi