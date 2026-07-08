Nato, Meloni: rispettiamo impegni ma in modo sostenibile

Milano, 8 lug. (askanews) - Il messaggio che esce dal summit è che "la Nato è una alleanza unita, consapevole delle sfide che ha di fronte, determinata a rafforzarsi". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa al termine del vertice di Ankara.

"Vogliamo rispettare gli impegni, lo stiamo facendo già, ma in modo sostenibile stabilendo tempi, modi, priorità in base al contesto e alle nostre possibilità. Siamo convinti che sia necessario farlo in un tempo come questo. È tempo che l'Ue garantisca la propria sicurezza da sola non per far un favore a qualcuno ma per non dipendere da nessuno", ha aggiunto la premier.