Nato, Meloni: non comunicato nessun disimpegno formale truppe Usa

Roma, 8 lug. (askanews) - Al vertice Nato di Ankara "c'è stato un confronto molto positivo. Lo dico ormai un po in punta di piedi, ma insomma c'è stato un clima costruttivo positivo di unità e quindi non si è parlato delle truppe americane, a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del vertice Nato ad Ankara.

"Nella Nato si discute di Burden shifting, di come gli alleati europei della Nato debbano assumere maggiore responsabilità all'interno del territorio europeo per consentire alla colonna americana di dispiegarsi su altri quadranti che sono oggi considerati prioritari", ha spiegato Meloni.

"La presenza di alcuni capi di Stato e di governo dell'area indo-pacifica - ha proseguito - racconta come l'alleanza cerca di adeguarsi a quelli che sono i nuovi scenari e alle nuove responsabilità, quindi io non escludo niente e credo che non sia una ipotesi che ci deve cogliere alla sprovvista, perché gli Stati Uniti discutono da qualche presidente della necessità di un progressivo disimpegno dall'Europa, che non è disimpegno politico, è disimpegno per consentire all'alleanza di essere più presente in diversi quadranti".

Secondo Meloni "è una occasione per l'Europa di assumere maggiormente il controllo della sua sicurezza e anche una sua maggiore autonomia".