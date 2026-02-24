ULTIME NOTIZIE 24 FEBBRAIO 2026

Nato: in Ucraina la Russia non è riuscita a realizzare sue ambizioni

Bruxelles, 24 feb. (askanews) - "L'Ucraina è una nazione di eroi tranquilli, dove sia i civili che i soldati portano il peso della guerra" ma "la fiamma della libertà è viva in Ucraina". Sono trascorsi quattro anni dall'invasione russa dell'Ucraina, un conflitto che ha segnato profondamente il XXI secolo, trasformando una nazione sovrana in un simbolo di resistenza e sofferenza, con città ridotte in macerie, milioni di sfollati e un costo umano incalcolabile.

Gli alleati occidentali dell'Ucraina sono tenuti a incrementare "gli aiuti militari, finanziari e umanitari" affinché Kiev possa trionfare sulla Russia, ha ammonito il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, in occasione di una solenne cerimonia presso il quartier generale dell'Alleanza a Bruxelles.

"Perché una promessa di aiuto non pone fine a una guerra. L'Ucraina ha bisogno di munizioni oggi e ogni giorno finché non cesserà lo spargimento di sangue. L'Ucraina continua a smorzare l'aggressione russa e, nonostante le prese di posizione di Putin, la Russia non è riuscita a realizzare le proprie ambizioni sul campo di battaglia", ha proclamato l'Alto Funzionario.

Al fianco dell'Ambasciatrice ucraina presso l'Alleanza, Alyona Getmanchuk, Rutte ha solennemente dichiarato che il sostegno occidentale è "imperativo" per consentire all'Ucraina di "difendersi dal terrore russo dal cielo e di mantenere la linea del fronte". "Questo è stato un inverno desolante per l'Ucraina, ma c'è speranza e aiuto a portata di mano" ha detto Rutte.

