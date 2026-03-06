ULTIME NOTIZIE 06 MARZO 2026

Nato: "Ben posizionati a difesa popoli alleati da minacce balistiche"

Milano, 6 mar. (askanews) - Il Consiglio del Nord Atlantico si è riunito in formato ambasciatori per un aggiornamento sull'ambiente di sicurezza, "alla luce dei continui e indiscriminati attacchi dell'Iran in tutto il Medio Oriente e oltre. Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha presieduto la riunione" si legge in una nota. Gli alleati della Nato hanno condannato con forza il recente episodio che ha riguardato la Turchia e hanno espresso la loro piena solidarietà ad Ankara.

Rutte "ha elogiato il Comandante supremo alleato Europa (SACEUR) e tutto il personale alleato coinvolto per i loro sforzi congiunti, che hanno permesso di identificare, tracciare e intercettare con successo il missile balistico iraniano. Questa è una dimostrazione tangibile della capacità dell'Alleanza di difendere le nostre popolazioni contro tutte le minacce, comprese quelle poste dai missili balistici".

La deterrenza e la postura di difesa della Nato rimangono "forti in tutti i settori operativi" fanno sapere dall'Alleanza. "I nostri militari rimangono vigili, e il Comandante supremo alleato Europa (SACEUR) ha adeguato e continuerà ad adeguare la posizione della forza della Nato, quando necessario per garantire la sicurezza di tutti gli alleati. La Nato continua a monitorare la situazione da vicino. Il Segretario Generale della Nato è in contatto regolare con i leader alleati e con i leader dei partner della Nato in tutta la regione" si aggiunge.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi