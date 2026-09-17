ULTIME NOTIZIE 17 SETTEMBRE 2026

Natangelo: "Lo sai come fa il cuore"? Sopravvivo alla fine di un amore

Roma, 17 set. (askanews) - "Un racconto divertente, ironico, ma anche un po' doloroso di quello che ci succede quando a un certo punto la donna dice 'senti, basta. È finita' e devi fare i conti con quello che rimane". Così Mario Natangelo, alias Nat, vignettista de Il Fatto Quotidiano, parla del suo ultimo libro, "Lo sai come fa il cuore", edito da Tunué, ora in tutte le librerie.

"Una storia che parla d'amore, di una separazione ma soprattutto del modo in cui un uomo prova a sopravvivere alla fine di una relazione amorosa. Provo a mettere su carta le cose tragiche, ma anche estremamente comiche che noi maschi spaventati e innamorati facciamo", ha aggiunto.

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