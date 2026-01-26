ULTIME NOTIZIE 26 GENNAIO 2026

Natalie Portman: giorni "orribili", Trump e Ice "una vergogna"

Park City (Utah), 26 gen. (askanews) - L'attrice Natalie Portman ha attaccato il presidente Donald Trump e l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) dopo l'uccisione di un cittadino statunitense da parte di agenti federali a Minneapolis. Parlando al Sundance Film Festival, dove presenta il film The Gallerist, Portman ha definito quanto sta accadendo negli Stati Uniti "una vergogna" e ha chiesto che le operazioni federali sull'immigrazione vengano fermate.

"Scusate, mi sto un po' emozionando, perché è stata davvero una giornata orribile, una settimana orribile. È molto bello essere a un festival, in una comunità creativa che celebra il cinema insieme, ma quello che sta succedendo nel nostro Paese è semplicemente osceno. E quello che Trump, Kristi Noem e l'ICE stanno facendo ai nostri cittadini e alle persone senza documenti è una vergogna e deve finire".

"Sono molto colpita da tutte le persone che stanno scendendo in campo per sostenersi a vicenda come comunità, mostrando il lato migliore dell'America, comportandosi da vicini e cittadini esemplari. Ma è troppo, deve finire".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi