Nastasi: 120mila spettatori, Festa di Roma all'espansione massima

Roma, 24 ott. (askanews) - "Siamo arrivati all'espansione massima della Festa, 120mila spettatori, 527 proiezioni, quasi 200 film da 55 paesi diversi, numeri da record, numeri da grande festa metropolitana del mondo che potremmo superare con l'edizione del 2027 avendo la Sala Santa Cecilia". Così Salvatore Nastasi, presidente della Fondazione Cinema per Roma, facendo il bilancio della 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma che si chiude il 25 ottobre.

"La natura ormai è questa, la nostra natura di festa, di grande contrattore culturale, la natura di questa grande offerta culturale ormai è definita. Non ci rimproveriamo nulla, possiamo sempre migliorare, possiamo migliorare l'organizzazione e faremo in modo che anche i piccoli difetti che ci sono stati, come tutti gli anni, è normale, vengano risolti per la 22esima edizione: 19-31 ottobre 2027, vi aspettiamo".