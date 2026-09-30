ULTIME NOTIZIE 30 SETTEMBRE 2026

Nascosto nel vano dell'armadio, arrestato esponente clan Mazzarella

Roma, 30 set. (askanews) -Arrestato Giuseppe Del Prete, gravemente indiziato di essere esponente di vertice del clan Mazzarella. Era latitante dallo scorso 3 marzo, destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Lo hanno trovato i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Stella nel quartiere Forcella, nascosto nella sua abitazione in un vano ricavato all'interno di un armadio, con un sistema a doppiofondo.

L'ordinanza cautelare a cui Del Prete si è sottratto per alcuni mesi era stata emessa a carico di diversi esponenti del cartello criminale Giuliano-Ferraiuolo-Mazzarella.

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