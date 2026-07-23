Nasce Protocollo Azienda Protetta per il supporto alle imprese

Roma, 23 lug. (askanews) - Nasce Protocollo Azienda Protetta, un progetto sviluppato da Tutor Consulting con l'obiettivo di aiutare le imprese nella gestione coordinata di procedure, obblighi normativi e organizzazione aziendale, mettendo in rete professionalità differenti per supportare concretamente il lavoro degli imprenditori. Ne parla il CEO di Tutor Consulting, Bruno Ranellucci.

"Protocollo Azienda Protetta nasce per aiutare le aziende in tutte le procedure aziendali; oltre agli obblighi normativi e giuridici, quotidianamente un'azienda si trova a coordinare varie necessità, dalla gestione del personale ai bandi, dal commercialista alle procedure legali o la contrattualistica. È chiaro che il datore di lavoro non può essere onnisciente, dunque il Protocollo nasce come un supporto effettivo a tutto tondo."

L'obiettivo del progetto è creare un sistema capace di coordinare figure professionali diverse, aiutando l'imprenditore a gestire processi complessi.

"Il rischio nel mettere in campo tante professionalità è quello di allungare i tempi con una conseguente perdita economica. Il Protocollo Azienda Sicura permettere di raggiungere costi e benefici nei tempi prestabiliti e in totale sicurezza e affidabilità." Afferma l'Ing. Ottone Lambiase, Direttore Tecnico di Tutor Consulting.

Il Protocollo Azienda Protetta punta quindi a trasformare un insieme di consulenze separate in un modello organizzativo strutturato, capace di creare procedure condivise e maggiore efficienza nella gestione aziendale.

"Noi di Tutor Consulting ci affidiamo ad aziende partner nel portare avanti questo progetto, aziende con cui condividiamo la stessa filosofia consulenziale. L'obiettivo resta quello di migliorare il percorso lavorativo dei nostri clienti per gestire al meglio le opportunità che oggi il mercato può offrire" prosegue Ranellucci.

Alla base del progetto c'è anche un rapporto costruito negli anni con molte aziende, attraverso attività legate alla sicurezza e alla gestione organizzativa. Tra i partner coinvolti nel Protocollo Azienda Protetta anche professionisti specializzati nel welfare aziendale, oggi sempre più strategico per migliorare organizzazione interna, clima lavorativo e gestione delle risorse umane.

Protocollo Azienda Protetta coinvolge aree strategiche per l'impresa, dalla sicurezza sul lavoro all'HACCP, dalla privacy alla cyber security, passando per medicina del lavoro, consulenza legale e fiscale, welfare, formazione, sostenibilità energetica e comunicazione aziendale, con l'obiettivo di creare un sistema coordinato capace di supportare concretamente le aziende nella gestione quotidiana e nella crescita futura.