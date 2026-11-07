ULTIME NOTIZIE 07 NOVEMBRE 2026

Nasce la Fondazione Vezza, un colle nelle Langhe per natura e arte

Milano, 7 nov. (askanews) - A Monforte d'Alba, nelle Langhe, Sandra e Charley Vezza danno vita a una nuova istituzione, la Fondazione Vezza, dedicata all'arte contemporanea e diretta da Flavio Del Monte. Sul Colle San Pietro, tra un bosco preservato nel cuore del paesaggio delle Langhe e le testimonianze di un antico monastero, prende forma un progetto che unisce la cura del territorio, la sensibilità artistica e il piacere della scoperta. La Fondazione inaugurerà a settembre 2027 con le prime opere di Kathleen Ryan e Alessandro Pessoli. Charley Vezza e Flavio Del Monte la hanno presentata ad askanews.

CULTURA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi