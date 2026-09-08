Nasce Fondazione Terraperta ETS, dalla storia di sei ONG

Bologna, 8 set. (askanews) - È stata presentata a Bologna, e in contemporanea a Brescia, Terraperta ETS, la nuova Fondazione di partecipazione che unisce sei realtà storiche della cooperazione internazionale italiana in un'unica voce, per trasformare la cura della terra e delle persone in un impatto collettivo concreto. Terraperta è presente oggi in 22 Paesi, con 80 progetti in corso che hanno raggiunto oltre 235.000 persone. CEFA ETS di Bologna, No One Out ETS di Brescia, Amici dei Popoli ETS di Bologna, Centro Mondialità Sviluppo Reciproco ODV di Livorno, Missione Calcutta APS ETS di Bergamo e Apurimac ETS di Roma sono le sei organizzazioni che hanno dato vita a Terraperta e che operano da oltre cinquant'anni nei contesti più vulnerabili in Italia e nel mondo.

In autunno Terraperta sarà protagonista anche in Italia, con due iniziative: il 17 ottobre a Bologna "Riempi il Piatto Vuoto", in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, e il 28 novembre a Modena "Riempi il mondo di verde", per promuovere la tutela dell'ambiente e sensibilizzare sulla crisi climatica - tanti altri eventi in programma con possibilità di sostegno diretto ai progetti.