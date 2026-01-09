ULTIME NOTIZIE 09 GENNAIO 2026

NASA interrompe missione su Stazione spaziale per problema medico

Washington, 9 gen. (askanews) - La NASA ha interrotto una missione sulla Stazione Spaziale Internazionale dopo che un astronauta ha avuto un problema medico. L'equipaggio della Stazione sarà costretto a rientrare sulla Terra prima del previsto a causa di un problema di salute riscontrato da un astronauta. Lo ha annunciato il direttore della NASA Jared Isaacman.

L'agenzia spaziale non ha identificato l'astronauta né il problema medico, citando la privacy del paziente. Il membro dell'equipaggio è ora stabile. Hanno aggiunto che la situazione non era un'emergenza, ma che un "rischio persistente" li aveva spinti a prendere questa decisione. La NASA ha annullato la sua prima passeggiata spaziale dell'anno a causa di problemi di salute.

L'astronauta della NASA Chris Williams, partito per la stazione il 27 novembre con la Soyuz MS-28, manterrà la presenza americana nello spazio.

