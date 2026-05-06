ULTIME NOTIZIE 06 MAGGIO 2026

Narcotraffico, estorsioni e riciclaggio: 18 arresti a Roma

Roma, 6 mag. (askanews) - A Roma 18 persone sono state arrestate con l'accusa, per reati a vario titolo, di far parte di una associazione criminale che importava dall'estero grandi quantità di sostanze stupefacenti per poi distribuirle all'ingrosso in diverse piazze di spaccio della Capitale. Gli arresti sono stati eseguiti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma in seguito a una indagine del Nucleo Investigativo partita nel 2025.

Oltre ai reati di traffico di droga e spaccio, vengono contestati quelli di sequestro di persona a scopo di estorsione, riciclaggio, estorsione e tentato omicidio, oltre alle aggravanti della disponibilità di armi e del "metodo mafioso", la banda infatti esercitava il controllo del territorio con modalità violente e minatorie, con i vertici vicini a importanti referenti del clan Senese.

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