ULTIME NOTIZIE 25 MARZO 2026

Napoli, sequestro da 20 mln a imprenditori legati a clan camorristico

Napoli, 25 mar. (askanews) - La Direzione investigativa antimafia ha eseguito un sequestro disposto dal Tribunale di Napoli nei confronti di imprenditori appartenenti a una famiglia che, secondo gli inquirenti, avrebbe legami con il clan camorristico Angelino-Gallo, attivo nel territorio di Caivano.

Le indagini patrimoniali hanno riguardato una catena di società del commercio di articoli per la casa, accomunate da un marchio di famiglia molto noto in zona, e anche un'impresa della ristorazione ritenuta riconducibile allo stesso soggetto.

Il sequestro riguarda quattro società, due immobili e trentanove rapporti finanziari, per un valore complessivo stimato in circa 20 milioni di euro.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi