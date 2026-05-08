ULTIME NOTIZIE 08 MAGGIO 2026

Napoli, in piazza Plebiscito Morricone e Carosone aspettando il Papa

Napoli, 8 mag. (askanews) - Festa e balli in piazza del Plebiscito, a Napoli, in attesa dell'arrivo di Papa Leone. Risuonano le note di Ennio Morricone e Renato Carosone con "Tu vuò fà l'americano".

Nella piazza sono attesi 40mila fedeli. Il maestro Carlo Morelli guida il coro che esegue vari brani musicali e canti inediti. Tra questi "Amando", scritto e musicato da Fabrizio Lobasso.

Il Pontefice dopo la messa a Pompei arriva a Napoli per la seconda parte della sua visita pastorale in Campania. Ad attenderlo la Papamobile sulla quale raggiungerà il Duomo dopo aver attraversato parte del lungomare e del centro storico della città.

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