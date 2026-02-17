Napoli, in fiamme il teatro Sannazaro: potrebbe esser doloso

Napoli, 17 feb. (askanews) - Grave incendio alle prime ore del giorno al teatro Sannazaro, in via Chiaia, a Napoli. I vigili del fuoco, intorno alle 5 di stamane, sono intervenuti sul posto per tentare di domare il rogo che ha provocato l'intossicazione di alcune persone che sono state trasportate in ospedale.

Secondo le prime indicazioni degli investigatori il rogo potrebbe avere cause di natura dolosa. A causa delle fiamme la cupola che copriva l'auditorium è crollata sulla platea e si sarebbero verificati anche agli edifici vicini.

Cinque squadre dei Vigili del fuoco sono al lavoro per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della zona. Coinvolte anche abitazioni vicine, fatti evacuare alcuni residenti.