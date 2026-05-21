ULTIME NOTIZIE 21 MAGGIO 2026

Napoli, crollo Vela rossa: famiglie sgomberate rientrano in case

Napoli, 20 mag. (askanews) - Si sono concluse le operazioni di messa in sicurezza e le attività di rimozione delle macerie con gli escavatori dei vigili del fuoco alla Vela Rossa di Scampia che era stata interessata da un cedimento parziale. A seguito degli ulteriori e approfonditi sopralluoghi tecnici l'edificio di via Piero Gobetti 121 a Napoli è stato dichiarato completamente agibile. Secondo gli esperti non sussiste alcun profilo di rischio statico, di conseguenza tutti i nuclei familiari precedentemente allontanati in via precauzionale sono stati fatti rientrare nelle proprie abitazioni. A tutela della massima tranquillità dei residenti e a puro titolo preventivo, per tutta la notte è rimasto attivo sul posto un presidio fisso composto da vigili del fuoco, Protezione civile regionale e polizia di Stato.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi