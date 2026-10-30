"Napoleone Buonanotte", Lucio Corsi: canto l'amore per la solitudine

Roma, 30 ott. (askanews) - Si intitola "Napoleone Buonanotte", il nuovo singolo di Lucio Corsi, arrivato su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica (per Sugar Music).

Il brano, scritto e prodotto da Lucio Corsi e Tommaso Ottomano, accompagnato da un videoclip, racconta la storia di un protagonista insofferente alla quotidianità, che cerca di sottrarsi agli impegni, fino all'incontro con una ragazza; una piccola favola contemporanea, tra malinconia, umorismo e nostalgia.

"C'è una storia dentro: c'è un protagonista, una fuga, un innamoramento, una fuga da casa verso il mondo, fuori di casa. E poi un ritorno, una sconfitta, un ritorno all'ovile in qualche modo e una consapevolezza della propria disillusione in quello. È una canzone d'amore per la solitudine, me la sono immaginata così scrivendola. Proprio una canzone d'amore, ma amore per starsene da soli" ha spiegato Lucio Corsi.

E sulla scelta di Napoleone: "Sembrava perfetta la figura di Napoleone, una vita piena di momenti di diversa intensità, cioè di grandi vittorie, di sconfitte disarmanti. E questa canzone è un po' una Waterloo".

Un ritorno per il cantautore toscano esploso a Sanremo con "Volevo essere un duro", che ha portato anche all'Eurovision Song Contest. Il brano anticipa "Lucio Corsi - Palasport 2026": dopo essersi esibito sui palchi dei club delle principali città europee, sarà il suo debutto nei palazzetti italiani con tappe a Firenze, Roma e Milano.

"È la prima volta per me su quel tipo di palco e mi interessa provare questa nuova situazione; devi costruire un tipo di show diverso dagli altri contesti, pensare bene al palco, al tipo di spettacolo da portare. Insomma, è un altro modo per costruire un concerto e voglio imparare a farlo".

La tournée farà tappa il 27 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 5 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma e l'11 dicembre all'Unipol Forum di Milano.