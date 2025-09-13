ULTIME NOTIZIE 13 SETTEMBRE 2025

Nadeen Ayoub è la prima palestinese in corsa per Miss Universo

Milano, 13 set. (askanews) - Nadeen Ayoub è la prima palestinese a competere a Miss Universo. Salirà sul palco nel pieno di uno dei periodi più strazianti della storia del suo popolo, determinata a dimostrare che il suo polo è più di un semplice titolo di guerra. "Siamo più della nostra lotta e del nostro dolore", ha dichiarato da Dubai, dove si sta preparando ad issare la bandiera palestinese in Thailandia a novembre.

Nadeen Ayoub vive tra Ramallah, Amman e Dubai, dove ha fondato un'organizzazione che forma creatori di contenuti su sostenibilità e intelligenza artificiale. È cresciuta nella Cisgiordania occupata, negli Stati Uniti e in Canada. Dopo aver conseguito una laurea in letteratura inglese e psicologia, ha continuato a insegnare e lavorare per ong nei territori occupati.

"I miei genitori sono entrambi accademici e mi hanno sempre detto di concentrarmi sugli studi universitari", ha detto.

Ma dopo aver fatto la modella a una sfilata di moda in Italia, gli addetti ai lavori l'hanno incoraggiata a partecipare a concorsi di bellezza, così ha lanciato il franchising Miss Palestina.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi