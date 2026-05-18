ULTIME NOTIZIE 18 MAGGIO 2026

Myanmar, bodybuilder del Sud-est asiatico sfilano a Yangon

Yangon, 18 mag. (askanews) - A Yangon, corpi scolpiti, luci da palcoscenico e bandiere nazionali segnano la ventesima edizione dei campionati del Sud-est asiatico di bodybuilding e discipline del fisico.

il Convention Centre della capitale economica del Myanmar ospita atleti di otto Paesi, divisi in decine di categorie per altezza, peso e simmetria.

La squadra birmana si presenta con trentanove bodybuilder. Sul palco si alternano gare maschili e femminili, pose, premiazioni e il tifo del pubblico.

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