MWC, Xiaomi racconta un ecosistema: dallo smartphone all'automobile

Barcellona, 3 mar. (askanews) - Uno stand molto grande che punta sulla telefonia, ma anche sulla demotica e sulla mobilità. Xiaomi è presente anche quest'anno al Mobile World Congress di Barcellona e lo fa raccontando tutto il proprio ecosistema di prodotti connessi e integrati "L'ecosistema - ha detto ad askanews Andrea Crociani, marketing manager di Xiaomi Italia - rappresenta per noi il completamento del passaggio dallo smartphone all'auto, quindi avere tutto il giorno prodotti che parlano la stessa lingua, ma in un vero ecosistema che ti possa accompagnare sempre e che possa parlare con te costantemente anche grazie a un sistema operativo unico che è Xiaomi HyperOS che va davvero dall'auto fino allo smartphone".

In esposizione anche il nuovissimo modello di auto elettrica che guarda al Gran Turismo, con una forma estremamente sportiva e una serie di elementi che dialogano con l'operatività digitale. Accanto a essa l'ultima evoluzione dello scooter elettrico, che si caratterizza per una grande versalità in diversi contesti. Ovviamente molto spazio è riservato anche alla telefonia, a poche ore dal lancio mondiale, fatto proprio qui a Barcellona, della nuova Xiaomi 17 Series, che fa bella mostra di sé sui tavoli del booth. Grande la partecipazione anche del pubblico specializzato, e partendo da questo dato ci siamo chiesti cosa significa oggi partecipare a una fiera come quella catalana per un colosso della tecnologia. "È un momento importante - ci ha risposto Crociani - un momento in cui si racconta il punto in cui sei arrivato e quello che stai costruendo per il futuro. Una all'anno ci sta e noi siamo qui per dimostrare tutto il nostro potenziale".

E guardando i vari stand si ha fortissima la sensazione di stare osservando le infrastrutture profonde del nostro presente, sempre più legato alla tecnologia digitale.