MUVE e Bevilacqua La Masa ad Arte Fiera con i loro atelier

Bologna, 7 feb. (askanews) - Ad Arte Fiera 2026 presente anche lo stand nato della collaborazione fra la Fondazione Bevilacqua La Masa e i Musei Civici di Venezia con le opere degli atelier degli artisti in residenza nelle due istituzioni. Il progetto lo ha raccontato ad askanews Camilla Mozzato, curatrice degli atelier d'artista: " In questa mostra, Fondazione Bevilacqua La Masa, in collaborazione con i Musei Civici di Venezia, racconta il percorso appena iniziato di un gruppo di artisti selezionati, 28 per la precisione, 13 in residenza a Mestre e 15 in residenza a Venezia. Gli artisti sono appena arrivati negli atelier e dunque la presenza all'interno di uno stand di una fiera importante come quella di Bologna è davvero un punto importantissimo per l'inizio della loro carriera. La formula degli atelier della Bevilacqua La Masa, storicamente in collaborazione con i musei civici veneziani nello specifico negli spazi dell'Emeroteca dell'arte di Mestre, danno a gruppo di artisti davvero un'opportunità specialissima, quello di avere degli spazi in cui poter creare, sbagliare, riformulare, ridiscutere ed entrare in contatto con la pratica di altri colleghi e altre colleghe, affinché la definizione dell'artista che vogliono diventare domani sia più chiara. È un'occasione che capita davvero una volta nella vita: quella di avere la possibilità di progettare, di creare, appunto di riformulare senza l'obiettivo finale di un successo, ma solo nell'ottica di ragionare, pensare e capire dove si vuole andare".

