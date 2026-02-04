Musumeci: su Niscemi atti di sciacallaggio, dentro e fuori da Palazzo

Roma, 4 feb. (askanews) - "Non intendo ignorare la campagna mediatica che in questi giorni si è sviluppata attorno a presunte inefficienze del governo e di questo ministro a proposito di Protezione Civile. Una polemica che credo - appartengo alla vecchia pasta, sono anziano - sia andata ben oltre la normale dialettica politica. Per me l'avversario è sempre stato avversario e non nemico. Giudizi sommari e frettolose ricostruzioni hanno creato in malafede un capro espiatorio. Soprattutto per quanto riguarda la frana di Niscemi, un tema che avrebbe dovuto sensibilizzare a costruire e contribuire a una seria comprensione dei fatti. Non sono mancati, per tutto il rispetto delle parole, fuori dal palazzo e anche nel palazzo, atti di sciacallaggio. Qualche volta anche dietro una apparenza formale. E questo mi addolora". Così il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci durante un'informativa sui danni dovuti al maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria: "Ho il dovere di dire, per quanto riguarda la

"Prima di fare pagelle su credibilità altrui, ognuno di noi dovrebbe avere l'umiltà di pesare la propria credibilità, non con la bilancia: la credibilità si pesa col consenso della gente, che ogni giorno si costruisce e si consolida", ha aggiunto.