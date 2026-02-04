Musumeci: frane Sicilia rischi strutturali, anche per mutamento clima

Roma, 4 feb. (askanews) - "Il rischio frane in Sicilia non è emergenziale, ma strutturale. Secondo i dati dell'Ispra, aggiornati al 2024, circa nove comuni su dieci nell'isola presentano aree ad alto rischio frane. Una situazione già nota per il passato, ma che si è aggravata negli ultimi anni a causa del cambiamento climatico. Lo ripeto, a causa del cambiamento climatico, questo perché possa essere rimosso un luogo comune. Nessuno nega che il clima sia cambiato, ci chiediamo, quale ruolo abbia avuto l'uomo in questo cambiamento. Su questo forse possiamo anche dissentire". Lo ha detto il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci in un'informativa alla Camera sui danni dovuti al maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria"

"La situazione non è migliore nel resto d'Italia, dove secondo gli scienziati, oltre il 94% dei comuni si trova in territori esposti a rischio idrologico", ha aggiunto.