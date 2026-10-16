ULTIME NOTIZIE 16 OTTOBRE 2026

Musk svela su X Tesla Roadster che vola, produzione prevista nel 2028

Roma, 16 ott. (askanews) - La nuova Tesla Roadster si solleva da terra, compie una rotazione in aria e atterra grazie a propulsori sviluppati con SpaceX. Elon Musk ha presentato nella notte con un evento in diretta su X - seguito da oltre 700.000 spettatori - dal centro prove dell'azienda aerospaziale a McGregor, in Texas, un prototipo della sportiva elettrica attesa da nove anni.

"L'auto è dotata, com'è evidente, di propulsori per il controllo dell'assetto e di propulsori principali nella parte posteriore, può quindi volare praticamente come un razzo, eseguire rotazioni e compiere... una sorta di folli acrobazie"

A rendere possibili queste acrobazie sono un sistema di aspirazione, che mantiene la vettura aderente alla rampa, e propulsori sviluppati con SpaceX che utilizzano getti di gas ad alta pressione per controllarne i movimenti in volo.

"Quando affronti le curve sembra di violare le leggi della fisica", ha affermato il patron di Tesla, che prevede di avviare la produzione nel 2028, dopo una lunga serie di rinvii.

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