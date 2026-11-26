Milano, 26 nov. (askanews) - L'amministrazione Trump ha dato il via libera a uno dei progetti più ambiziosi, e più contestati, di Elon Musk. E' stata approvata la richiesta di SpaceX di mettere in orbita un milione di satelliti per creare data center orbitali, avvicinando l'amministratore delegato al suo obiettivo di sfruttare il sole per generare potenza di calcolo.

"Oggi, per la prima volta nella storia, la FCC ha approvato la richiesta di SpaceX per un milione di satelliti (moduli di calcolo orbitali) per creare data center nello spazio", ha scritto su X il presidente della Commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti, Brendan Carr. Musk ha risposto: "Molto apprezzato. Sarà una grande risorsa per l'America e per il mondo".

Il via libera arriva nonostante l'opposizione della comunità scientifica. Le proposte sono state criticate da quasi tutte le principali organizzazioni astronomiche. A luglio l'Osservatorio europeo australe (ESO) aveva avvertito che i nuovi satelliti proposti avrebbero conseguenze drastiche per l'astronomia da terra. Secondo uno studio pubblicato su Nature, con circa mezzo milione di satelliti in orbita almeno uno contaminerebbe praticamente ogni osservazione del telescopio spaziale Hubble.