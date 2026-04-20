ULTIME NOTIZIE 20 APRILE 2026

Musica, Marzio Mazzoleni presenta il nuovo singolo "Trust in you"

Roma, 20 apr. (askanews) - "Trust in you" è il nuovo singolo del pianista e compositore Marzio Mazzoleni, un brano intenso che parla di fiducia, vicinanza e verità. Con questa canzone, l'artista si rivolge a chi, nel momento di raggiungere un traguardo importante o una crescita personale, si trova a dover affrontare invidie, parole distorte e bugie volte a minare la sua autenticità. "Trust in you" nasce come un gesto di solidarietà e di sostegno silenzioso, un messaggio di speranza rivolto a chi resiste alle difficoltà e alle ingiustizie. La musica non alza la voce, ma resta vicino, come un abbraccio che rassicura e rafforza. È un invito a credere nella propria forza e nel proprio valore, anche quando sembra che tutto sia contro di noi.

Il brano è dedicato a chi non si arrende, a chi continua a camminare con coraggio, mantenendo fede alla propria verità. Marzio Mazzoleni, con questa composizione, vuole trasmettere un messaggio di fiducia e di speranza, un promemoria che, anche nei momenti più difficili, la sincerità e la propria autenticità sono più forti di ogni tentativo di sminuirci. Anche questo brano è frutto della collaborazione di Marzio Mazzoleni con Nicolò Fragile, produttore, compositore e arrangiatore tra i più autorevoli del panorama musicale italiano. Nel corso della sua carriera, Fragile ha pubblicato innumerevoli album e collaborato con artisti del calibro di Mina, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Mario Biondi e Paola & Chiara, per le quali ha anche diretto l'orchestra al Festival di Sanremo 2023. La collaborazione tra Mazzoleni e Fragile rappresenta l'incontro tra una scrittura intima e contemporanea e una visione produttiva di grande esperienza e sensibilità artistica.

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