Museo Correr, una mostra tra la calligrafia e la tipografia

Venezia, 29 nov. (askanews) - Una mostra che ragiona sulla relazione tra calligrafia e tipografia, unendo culture diverse, nell'ambito della rassegna annuale "East West Calligraphy" , che propone masterclass, incontri e conferenze dedicati alla calligrafia. Nella Sala delle Quattro Porte del Museo Correr di Venezia è ospitata l'esposizione "Caratteri".

"Noi ci concentriamo ogni anno sul mettere in dialogo scritture diverse di culture calligrafiche diverse, normalmente Oriente e Occidente - ha spiegato ad askanews Monica Viero, responsabile degli archivi e delle biblioteche della Fondazione Musei Civici di Venezia, co curatrice della mostra con Monica Dengo -. Quest'anno la mostra propone infatti un dialogo tra scrittura occidentale, presentando due artisti statunitensi, e scrittura orientale: presentiamo quest'anno due artisti coreani. La mostra si concentra sull'alfabeto quindi sugli alfabeti fonetici e sul sistema di scrittura molto comprensibile. opere che sono esposte in mostra sono tutte opere che veicolano anche un significato oltre che un segno".

Gli artisti in mostra sono i coreani Kim Doo Kyung e Kang Byung-In e gli statunitensi Thomas Ingmire e Amos Paul Kennedy Jr. Le loro opere sono poi accompagnate da documenti storici conservati al Correr. Ed è interessante seguire anche l'aspetto più filosofico che distingue le culture calligrafiche.

"Mentre in Oriente la calligrafia rimane un punto fermo fondamentale della formazione della persona, dell'individuo, della sua ricerca anche personale, anche interiore, anche filosofica - ha aggiunto Monica Viero - in Occidente questo invece viene via via nel corso del tempo a perdersi, per rimanere invece uno strumento, uno strumento che veicola significati ed è quello che noi proponiamo esponendo delle opere che non sono più manoscritte, ma sono stampate".

"Caratteri" comunque invita a riflettere sul valore universale della scrittura come traccia dell'umano, luogo di incontro tra mente, corpo e cultura, e strumento di dialogo tra tradizione e contemporaneità.