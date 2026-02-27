ULTIME NOTIZIE 27 FEBBRAIO 2026

MUN ROME 2026, Tomassini: formiamo i giovani leader di domani

Roma, 27 feb. (askanews) - "Siamo qui per l'evento di chiusura MUN ROME 2026 organizzato da Young Organization, una no profit internazionale che si occupa di informare e formare studenti provenienti da tutto il mondo sia delle scuole superiori che delle università. Oggi siamo al quartier generale della FAO per la nostra cerimonia di chiusura. È stato un modo per far toccare con mano ai nostri studenti quello che è una realtà internazionale e una delle istituzioni internazionali più importanti al mondo. Siamo convinti e siamo sicuri che riuscendo a formare i giovani leader del domani, riusciremo ad avere un impatto importante e solido in quello che è il futuro, naturalmente delle istituzioni, ma di tutto, di tutto il nostro Paese. Io, come Nicholas Tommasini, presidente della Young Organization, mi impegno a organizzare eventi in tutta Europa e dal 2027 a New York e a Tokyo, al fine di avvicinare i giovani alle istituzioni internazionali, diffondere la cittadinanza globale e sottolineare l'importanza delle soft skills in tutte le carriere internazionali".

Così Nicholas Tommasini, presidente della Young Organization.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi