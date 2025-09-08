ULTIME NOTIZIE 08 SETTEMBRE 2025

MTV Video Music Awards, trionfano Lady Gaga, Grande e Carpenter

Roma, 8 set. (askanews) - Edizione molto al femminile per gli MTV Video Music Awards. Lady Gaga, Ariana Grande e Sabrina Carpenter hanno trionfato alla UBS Arena di Long Island, con Gaga eletta "artista dell'anno", sconfiggendo colleghe superstar come Taylor Swift e Beyoncé.

La cantante, reduce dall'uscita di "The Dead Dance" per la colonna sonora della serie "Mercoledì 2", ha conquistato anche i premi Best Collaboration, con Bruno Mars, Best Direction e Best Art Direction per "Abracadabra".

Sabrina Carpenter ha vinto con "Short n' Sweet", album dell'anno, come miglior artista pop e migliori effetti visivi

mentre Ariana Grande ha vinto per il miglior video pop, video dell'anno, "Brighter Days Ahead", e Best Long Form Video.

Quest'anno è tornato anche Ricky Martin che si è esibito in un medley dei suoi successi come "Livin' La Vida Loca" e "Maria" e ha vinto un premio alla carriera il Latin Icon Award.

