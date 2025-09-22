Msf alla manifestazione per Gaza a Roma: leader fermino il genocidio

Roma, 22 set. (askanews) - "Fermate il Genocidio", la scritta sullo striscione dietro a cui ha sfilato la delegazione di Medici senza Frontiere a Roma, alla manifestazione per Gaza, tra le tante organizzate in tutta Italia. "I medici non possono fermare il genocidio, ma i leader mondiali sì" hano scandito i manifestanti, arrivando fino alla stazione Termini.

"Con la società civile, di cui Msf fa parte, vogliamo lanciare un segnale forte: inazione, silenzio e supporto diretto alle autorità israeliane rendono i governi di tutto il mondo, Italia compresa, complici di questo genocidio. Siamo tutti chiamati ad agire. A noi la cura e la testimonianza di ciò che vediamo e sentiamo dai nostri pazienti, mentre chi ci governa dovrebbe utilizzare ogni strumento politico, diplomatico ed economico a loro disposizione per fermare queste atrocità", ha dichiarato Monica Minardi, presidente Msf. L'organizzazione ha ricordato di essere a lavoro in decine di ospedali e cliniche in tutta la Striscia di Gaza, con oltre 1.000 operatori e operatrici umanitarie.