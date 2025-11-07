"Mrs Playmen" è la serie Netflix sulla famosa rivista erotica italiana

Milano, 7 nov. (askanews) - Un tuffo nell'Italia di fine anni'60, Mrs Playmen, è la serie Netflix ispirata alla vera storia di Adelina Tattilo, una donna coraggiosa, a capo della più famosa rivista erotica italiana che fu la risposta del Bel Paese a Playboy. Sotto la guida di Adelina la rivista riuscì a contribuire al cambiamento radicale dei costumi degli italiani, non senza passare attraverso le mille difficoltà tipiche di ogni rivoluzione. Nel cast anche Giuseppe Maggio che racconta così il suo personaggio: "E' il ruolo di un ragazzo di vita, un po' pasoliniano, però pop, quindi più colorato, più '70 che '60, se vogliamo. È un ragazzo molto ambizioso che vuole raggiungere i suoi obiettivi e che è disposto a tanto per farlo, è anche abbastanza amorale all'inizio della serie, però poi queste sue scelte, questo superare un certo limite, lasciano in lui anche all'esempio di Adelina, capirà che ci sono diverse strade per raggiungere i propri obiettivi e che non è necessario accettare dei compromessi".

La rivista ha sfidato le convenzioni sociali e rappresentato un vero e proprio punto di rottura con le tradizioni e con i tabù introducendo il nudo elegante, proponendo temi liberi e scomodi, che portano a una maturazione dei protagonisti e sopattutto a una rivoluzione culturale. "Un ragazzo che parte in un modo ma che si evolve diversamente perché non è amorale in realtà perché dentro è una persona buona che ha visto solo quella realtà ha conosciuto solo quella realtà, una realtà dura di preferia ma che grazie alla divina e all'esempio di tanti capisce che invece si può fare diversamente".

I sette episodi disponibili su Netflix dal prossimo 12 novembre, mostrano come Adelina interpretata da Carolina Crescentini, lotti con coraggio per la libertà, l'indipendenza e i diritti civili.