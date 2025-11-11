"Mrs. Playmen", Crescentini: ha insegnato diritto al piacere alle donne

Roma, 11 nov. (askanews) - Carolina Crescentini interpreta la direttrice della prima rivista erotica italiana, Adelina Tattilo, nella serie "Mrs. Playmen", dal 12 novembre su Netflix. E' il racconto di una donna che ha saputo reagire alle difficoltà e al maschilismo di quegli anni, ribaltando le regole del gioco. Quando il marito, interpretato da Francesco Colella, la lascia sola ad affrontare i creditori lei trasforma Playmen in una pubblicazione all'avanguardia e riunisce attorno a sé un team di intellettuali, creativi audaci e fotografi visionari.

Crescentini ha detto: "Lei ha sicuramente contribuito al cambiamento dei costumi di questo Paese, ha parlato a uomini e donne, innanzitutto insistendo sul fatto che il piacere, il sesso e l'erotismo non appartiene solo al mondo maschile, ma che è una questione anche femminile, e che si fa in due, quindi devi essere interessato anche al mio diritto al piacere. Lei sosteneva che una qualunque donna, in ogni donna c'è un aspetto erotico e che non devi aver paura a viverlo, sentirlo e se ne hai voglia a mostrarlo".

La serie diretta da Riccardo Donna è ambientata in un'epoca, gli anni Settanta, in cui le donne erano relegate al ruolo di madri e casalinghe. Tattilo fu in prima linea, a suo modo, nelle battaglie per il divorzio, il diritto all'aborto e l'emancipazione femminile. Alla domanda quale sia stata secondo lei la sua più grande dote Crescentini ha risposto: "Il coraggio, le vedute ampie, l'essere pronta a contaminarsi, sicuramente, pronta a imparare, pronta anche a cambiare idea. Però molto coraggiosa".