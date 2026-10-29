ULTIME NOTIZIE 29 OTTOBRE 2026

Mps, sit-in sindacati fuori da assemblea: Siena patrimonio del Paese

Siena, 29 ott. (askanews) - Sit-in organizzato da Cgil, Cisl e Uil davanti alla sede di Mps di viale Mazzini a Siena, nel giorno dell'assemblea dei soci che segna il destino della banca senese. Difesa dell'integrità del gruppo, valorizzazione della città di Siena e tutela dell'occupazione sono le richieste dei sindacati e dei lavoratori.

"Oggi noi siamo qui a rappresentare che Monte dei Paschi è un'infrastruttura fondamentale non solo per questo territorio ma per il Paese", ha dichiarato Alice d'Ercole, segretaria generale Cgil Siena, "è il terzo polo bancario". "Noi siamo qui - ha concluso - per dire che il tessuto socio-economico dei territori, il lavoro dei dipendenti, i lavoratori dell'indotto non possono essere effetti collaterali dei dividendi della finanza, ma sono la spina dorsale del Paese e sono la priorità dell'interesse interesse generale del Paese".

"Mps per Siena è un'istituzione - ha dichiarato Massimo Martini, segretario Uil Siena - noi vogliamo sostenere sempre e comunque la possibilità che Montepaschi resti a Siena, che abbia il suo ruolo come l'ha avuto in questi anni. Portarci via questa ricchezza che ha 500 anni di storia sicuramente è una rapina che non possiamo accettare. Noi siamo qui a manifestare il nostro dissenso e vogliamo sostenere i lavoratori, ma soprattutto vogliamo sostenere la comunità di Siena".

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi