Mps, Orsini (Confindustria): tutelare territorialità e imprese

Reggio Emilia, 4 set. (askanews) - "Non entro sul mercato perché ovviamente il mercato sarà quello che decide. A me quello che interessa è che i risparmi italiani rimangano comunque sugli investimenti dell'Italia: mi preoccupa se devono andare ad altri Paesi". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine di un dibattito alla Festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, interpellato sulle vicende che hanno interessato il Monte dei Paschi di Siena e il sistema bancario. "E' ovvio - ha aggiunto Orsini - che le cordate che tutelano la territorialità, che tutelano la capacità di dare sostegno alle imprese e ai cittadini italiani, io credo che questo debba essere salvaguardato".