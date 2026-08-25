ULTIME NOTIZIE 25 AGOSTO 2026

Mps, Giani: lo Stato non venderà il suo 4,8%

Firenze, 25 ago. (askanews) - "Lo Stato non venderà la sua quota del 4,8% in Mps". Lo afferma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani dopo l'incontro al Mef con le istituzioni locali: Regione Toscana, Provincia e Comune di Siena. Secondo Giani, si è trattato di "un'interlocuzione diretta che ci ha consentito di valutare fino in fondo e con condivisione il fatto che l'integrità del Monte dei Paschi che è l'obiettivo fondamentale, non è un'esigenza locale ma un interesse nazionale". Un'interlocuzione, continua il presidente Giani, "che noi faremo con i nostri parlamentari a livello toscano, con una convocazione, perché anche il parlamento possa prendere fino in fondo coscienza e dare questo indirizzo di interesse generale al mantenimento dell'integrità del Monte dei Paschi".

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