MPMLegal Awards 2026, l'eccellenza italiana ed internazionale

Roma, 22 giu. (askanews) - Nella prestigiosa cornice di Villa del Cardinale, affacciata sul Lago di Albano, si è svolta la seconda edizione degli MPMLegal Awards 2026, evento ideato da MPMLegal per celebrare l'eccellenza italiana ed internazionale nei settori delle istituzioni, dell'imprenditoria, dello sport, dello spettacolo, dell'innovazione e dell'impegno sociale. La giornata ha avuto inizio con la tavola rotonda dal titolo: "Intelligenza Artificiale e Lavoro in Italia: Opportunità o Minaccia". Un confronto di alto profilo dedicato ad uno dei temi più attuali e strategici per il futuro del Paese: l'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, tra nuove opportunità di crescita economica e professionale e le sfide legate alla tutela dell'occupazione e dei diritti dei lavoratori. Un confronto che ha visto partecipare figure illustri come il Dott. Vincenzo Caratelli, Segretario Nazionale CISAL Terziario, il Dott. Federico Iadicicco, Presidente ANPIT, l'Avv. Fortunato Costantino, membro del Comitato di Presidenza dell'Ente Nazionale per l'Intelligenza Artificiale, il Sen. Marco Silvestroni, Segretario della Presidenza del Senato della Repubblica e Senatore del collegio e la Dott.ssa Valeria Vittimberga, Direttore Generale dell'INPS.

Queste le parole della Dott.ssa Valeria Vittimberga, Direttore Generale dell'INPS: "Quello dell'Inps è sicuramente un osservatorio privilegiato sul mondo del lavoro, sulle trasformazioni tecnologiche che lo stanno attraversando, prima di tutto l'intelligenza artificiale che costituisce da una parte una grande opportunità di sviluppo di nuove tecnologie, di partecipazione dei lavoratori, di capacità di implementazione della parte più creativa e della messa in evidenza delle capacità umane più profonde, ma nell'altra anche una minaccia, se non governata, di andare a sottrarre dal mondo del lavoro dei posti di lavoro".

È poi intervenuto il Sen. Marco Silvestroni, Segretario della Presidenza del Senato della Repubblica e Senatore del collegio: "Un'iniziativa veramente di pregio, anche perché comunque il parterre era un parterre importantissimo e il ruolo della politica deve essere quello di cercare sempre di più, di cercare di avere e di dare un senso all'intelligenza artificiale che sia quello di riuscire a dargli un'etica e una coscienza attraverso l'uomo".

La serata, condotta dalla celebre voce italiana Luca Ward, è proseguita con la cerimonia di consegna degli MPMLegal Awards 2026. Riconoscimenti assegnati a personalità che si sono distinte per il loro contributo professionale, istituzionale e umano. Infine abbiamo parlato con Luca Ward, attore e doppiatore:

"Uno studio legale importante, all'avanguardia, che è proiettato soprattutto verso il nuovo, questo è fondamentale ed è importante, non a caso è stato proprio l'avvocato Marco Mastracci che ha registrato il mio marchio vocale, sono stato il primo in Italia, grazie a loro, perché sono stati loro a trovare la chiave giusta, perché in Italia non ne sapevamo nulla, grazie a loro siamo riusciti a farlo".

La seconda edizione degli MPMLegal Awards si è confermata ancora una volta come un appuntamento di riferimento dedicato all'eccellenza, all'innovazione e alla costruzione di un futuro fondato su competenza, sostenibilità e valorizzazione del capitale umano.