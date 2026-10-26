Mourinho: una prestazione eccellente dei miei ragazzi contro il Barca

Milano, 26 ott. (askanews) - "Una partita di altissimo livello, seguita con attenzione dagli appassionati di calcio di tutto il mondo", commenta soddisfatto l'allenatore del Real Madrid, José Mourinho, dopo la doppietta di Kylian Mbappé, che ha regalato ai madrileni una vittoria per 2-1 nel primo Clasico della stagione contro la capolista della Liga, il FC Barcellona. "È stata anche la nostra partita più difficile, contro un avversario di altissima qualità: una squadra che, fino a questo momento, aveva vinto tutte le partite di campionato. Per noi, questa è la vittoria più significativa. Abbiamo vinto con quattro gol di scarto contro questo avversario e contro un altro, ma qui parliamo del Barcellona, e i giocatori hanno offerto una prestazione eccellente."