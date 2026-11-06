ULTIME NOTIZIE 06 NOVEMBRE 2026

Mourinho: "Ronaldo? Non è un ritiro, la sua carriera non è finita"

Madrid, 6 nov. (askanews) - "Non è un ritiro, la sua carriera non è finita". Ad assicurarlo è l'allenatore del Real Madrid José Mourinho, mentre Cristiano Ronaldo ha annunciato il suo addio alla nazionale dopo 23 anni trascorsi con i colori del Portogallo, un periodo costellato da numerosi record individuali e dal trionfo a Euro 2016.

"Non è un ritiro, la sua carriera non è finita. Chi lo conosce sa che ha ancora degli obiettivi per la sua carriera. L'unica cosa che vorrei è che, quando arriverà il momento del suo ritiro da giocatore di calcio, sia un giorno diverso da quello di ieri".

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