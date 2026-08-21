Mourinho: Mbappé, Bellingham e Vinicius insieme, si può

Milano, 21 ago. (askanews) - Le superstar del Real Madrid non sono incompatibili in campo. Tornato sulla panchina del Real Madrid tredici anni dopo la sua prima esperienza, l'allenatore portoghese José Mourinho ha dichiarato Kylian Mbappé, Vinicius Junior e Jude Bellingham, possono giocare insieme anche se è la combinazione tattica è più difficile. "I migliori giocatori vogliono giocare con i migliori - ha detto Mourinho - dopodiché, la combinazione tattica può essere un po' più difficile. Ovviamente, Ancelotti ha trovato il sistema perfetto per Vini in Brasile, Deschamps ha trovato il sistema perfetto per Kylian in Francia, Tuchel ha trovato il sistema perfetto per Jude. Per Mourinho è più difficile trovare il sistema perfetto per tutti e tre, è più difficile, ma ci stiamo arrivando. Voglio che tutti e tre si sentano a loro agio in campo quando giocano insieme."