Moulin Rouge! Il Musical porta in scena la magia di Parigi

Milano, 16 nov. (askanews) - A 25 anni dall'uscita del celebre film, Milano accoglie per la prima volta "Moulin Rouge! Il Musical", il kolossal nell'imponente Sistina Chapiteau allestito a Sesto San Giovanni e diretto da Massimo Romeo Piparo.

"È un caposaldo che ha fatto la storia del musical internazionale cambiando i connotati ai musical tradizionali. È come arrivare un po' alla laurea quando si riesce a mettere in scena uno spettacolo così importante e così pieno di tecnica del musical. 'Moulin Rouge! Il Musical' è uno spettacolo che fa oltre lo spettacolo. Claim del film era spectacular spectacular: spettacolare spettacolare. In effetti non basta ripetere due volte spettacolare, questa produzione che si sta sempre più connotando come un unico, una cosa che non si è mai vista prima".

Il Musical restituisce tutta la forza di una storia d'amore travolgente, tra passioni, sogni e atmosfere del celebre cabaret parigino: nel ruolo di Satine Serena Autieri che svela qualche dettaglio dello show.

"Beh, innanzitutto è uno spettacolo di grande con un palcoscenico di 30 metri, 3 palcoscenici a dire la verità, costumi pazzeschi, performer strepitosi, una storia incredibile, una storia d'amore struggente. Si vedrà il mondo del Moulin Rouge, del Can Can, la storia d'amore tra Satine e Christian, una storia impossibile ma che lei alla fine capisce che invece l'amore della sua vita".

Un vero e proprio tableau vivant in cui musica, danza, arte si fondono in un'esperienza immersiva. Luca Gaudiano è il protagonista nel ruolo di Christian.

"Nessuno dovrebbe perdersi Moulin Rouge perché per la prima volta il Sistina Chapiteau crea un teatro dove non c'è. Quindi uno spazio teatrale nuovo all'interno del quale il Moulin Rouge prende forma, prende vita". I dialoghi sono in italiano, mentre restano in lingua originale gran parte delle celebri canzoni della colonna sonora, eseguite interamente dal vivo dall'Orchestra.