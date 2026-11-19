Milano, 19 nov. (askanews) - Un videogioco per parlare di violenza e discriminazioni di genere, in un Paese dove una donna su tre è vittima di violenza e un adolescente su cinque non riconosce gli abusi e le dinamiche tossiche. Per parlare ai giovani con i loro stessi codici, Motorola ha scelto di utilizzare la gamification su smartphone.

"Motorola lancia 'Non sono solo parole' - ha detto Giorgia Bulgarella, Marketing Director di Motorola Italia e ambasciatrice di Telefono Rosa - un videogame interattivo sulla violenza di genere che mette il linguaggio al centro come forma di prevenzione. Il progetto è promosso da Polizia di Stato e Telefono rosa insieme a Motorola e parte da un presupposto: il linguaggio e le parole sono importanti e utilizza il videogioco come forma di diffusione semplice per imparare divertendosi".

Scegliere il videogioco come strumento di comunicazione strategica per Motorola significa portare il messaggio direttamente nei luoghi digitali in cui ragazze e ragazzi della Generazione Z vivono e comunicano quotidianamente. Perché i messaggi contro la violenza si diffondano non solo in astratto, ma possano attecchire, come dei semi di una nuova consapevolezza diffusa.