Bologna, 21 nov. (askanews) - La Motor Valley si conferma uno dei simboli più rappresentativi del Made in Italy nel mondo. Nella sede Ducati di Borgo Panigale, a Bologna, il Comitato Leonardo ha riunito istituzioni e protagonisti dell'industria italiana per un confronto sul valore delle eccellenze produttive e sulle prospettive dei mercati internazionali. Al centro dell'incontro, il lancio del Leonardo Index, l'indagine realizzata da Nomisma che ha preso in esame oltre 161mila imprese italiane, analizzandone il radicamento territoriale, la continuità familiare e la capacità di affermarsi sui mercati esteri. Lo studio sarà presentato ufficialmente nel 2027.

A sottolinearne l'importanza è stato Sergio Dompè, presidente del Comitato Leonardo, che ha ribadito come il Made in Italy rappresenti non soltanto un patrimonio industriale, ma un sistema capace di generare occupazione, competenze e innovazione. Proprio il Leonardo Index, secondo Dompè, nasce con l'obiettivo di valorizzare queste eccellenze, offrendo alle imprese uno strumento per riconoscere i propri punti di forza e trasmetterli alle nuove generazioni.

Le parole di Sergio Dompè, Presidente Comitato Leonardo: "Chiaro che un Paese che non ha materie prime abbia un costo dell'energia alto, noi dobbiamo competere sulla qualità. Questo è il senso dell'indicatore Leonardo che vorrebbe fotografare in maniera molto più precisa dove si crea la reale qualità. Un'azienda, un imprenditore che è totalmente locale e che fornisce un componente essenziale a un'azienda che poi fa il 90% di export è parte della filiera. Noi dobbiamo andare a fotografare tutti i subfornitori per riuscire a comprendere le dinamiche dell'intero comparto".

Numeri significativi anche per la Motor Valley, con quasi 40mila imprese nella filiera automobilistica e un fatturato superiore ai 347 miliardi di euro. Un sistema produttivo che contribuisce alla competitività internazionale dell'Italia, capace di raggiungere nel 2025 il record di 643 miliardi di euro di esportazioni. Un patrimonio di capacità imprenditoriali, innovazione e tradizione che il Comitato Leonardo intende continuare a promuovere, rafforzando il ruolo del Made in Italy nel mondo.