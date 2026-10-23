Moto, Taiwan porta a Eicma 130 brand e le tecnologie delle due ruote

Milano, 21 ott. (askanews) - Taiwan si prepara a sbarcare a Eicma 2026, il salone internazionale delle due ruote in programma dal 5 all'8 novembre a Fiera Milano Rho con circa 130 brand che rappresentano l'intera filiera, dagli scooter alle moto, fino alla componentistica, all'elettronica e alla mobilità elettrica.

A fare da punto di raccordo sarà il Taiwan Flagship Showcase, organizzato da Taitra, l'ente taiwanese per la promozione del commercio estero.

Un'industria che nel 2025 ha prodotto oltre 932mila motocicli, con Kymco e Sym che rappresentano insieme quasi il 77% della produzione. Le esportazioni hanno sfiorato le 220mila unità e nei primi sette mesi del 2026 sono cresciute del 4,4%, superando quota 140mila.

La porta d'ingresso in Europa è l'Italia, primo mercato continentale delle due ruote, dove gli scooter trainano le vendite. Kymco e Sym hanno otto modelli tra i trenta scooter più venduti. Ma la forza dell'industria taiwanese è anche la specializzazione, con aziende capaci di sviluppare tecnologie e componenti per rispondere rapidamente alle nuove esigenze del mercato.

A Eicma, Kymco presenta il nuovo crossover CV-X45, mentre Aeontek punta sulle piattaforme per la mobilità elettrica.

Adata Power sviluppa veicoli elettrici per la logistica urbana e sistemi integrati per la gestione delle batterie, in vista delle nuove regole europee sulla tracciabilità. Orange Electronic propone invece sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici, per portare la sicurezza in tempo reale anche sugli scooter.

Insieme, queste aziende raccontano un'offerta che va oltre i veicoli finiti e rafforza il ruolo di Taiwan come partner tecnologico affidabile e di lungo periodo per l'industria europea delle due ruote. I loro risultati sono stati premiati anche dai Taiwan Excellence Awards, che riconoscono l'eccellenza in R&D, design, qualità e marketing in un'ampia varietà di settori.